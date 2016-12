Stabilità, slitta l'approdo in Senato

18:58 - L'approdo nell'aula del Senato della legge di Stabilità, il cui esame in commissione Bilancio dovrebbe concludersi giovedì, è destinato a subire uno slittamento. Nonostante il ritardo, il calendario dei lavori non è stato modificato e il voto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi è stato confermato per il 27 novembre.

La commissione Bilancio dovrebbe chiudere l'esame della legge di stabilità entro giovedì prossimo, 21 novembre, ha riferito alla Conferenza dei capigruppo il presidente della commissione Bilancio, Antonio Azzollini. La capigruppo tornerà a riunirsi venerdì mattina alle 9 per stabilire il calendario. Azzollini ha spiegato nella riunione che mancano da esaminare circa 6-700 emendamenti con i nodi principali del provvedimento.



Nello specifico della legge di Stabilità è intervenuto il ministro Saccomanni, sottolineando l'importanza di approvare la parte che riguarda la cosiddetta spending review. ''C'e' stata piena condivisione degli obiettivi'', ha affermato, aggiungendo che la revisione della spesa ''è uno dei punti centrali, è un elemento cardine della politica economica del governo'.



''Sono 32 miliardi'' i risparmi attesi dalla spending review nell'arco di tre anni. rispondendo a chi chiedeva a quanto corrispondessero due punti di Pil. Daremo "enorme importanza alla trasparenza", aspetto "importante per creare un clima di sostegno e supporto da parte dell'opinione pubblica", attraverso la "pubblicazione di indici e classifiche" che possono individuare gli enti di spesa "più efficienti", ha affermato Carlo Cottarelli, commissario alla spending review. "Ci potranno essere delle cose che anticipiamo e che arriveranno prima della fine di febbraio", quando è previsto il "grosso" delle prime misure per la revisione della spesa", ha concluso.