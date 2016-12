Stabilità, sciopero dei sindacati Montano le polemiche, oggi esame Ue

17:35 - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, hanno proclamato quattro ore di sciopero da mettere in campo fino a metà novembre. La decisione è stata assunta per chiedere e sostenere il cambiamento in parlamento della legge di stabilità, sulla quale i sindacati hanno unanimemente ribadito il "giudizio negativo".

Sulla manovra, che oggi sarà all'esame di Bruxelles e domani arriverà in Senato, montano le polemiche. Nessun passo indietro dall'esecutivo: la Tasi pesa meno di Imu e Tares, spiega il ministero delle Finanze. E a Roma, dopo gli scontri di sabato, prosegue il presidio antagonista: i militanti hanno annunciato che resteranno fino a quando una loro rappresentanza incontrerà il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, vertice atteso martedì.



Squinzi: "No alle solite porcate in Parlamento" - Sulla legge, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, non nasconde le sue preoccupazioni. "C'è il forte timore che nel passaggio da decreto a legge saltino fuori le solite porcate, porcherie, di cui abbiamo larga esperienza nel passato: mi auguro che questo non avvenga", dice.



Brunetta: "Indecente che non si conosca ancora il testo" - Critiche anche dal Pdl, con il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta, che definisce "indecente" il fatto che il testo non sia ancora arrivato alle Camere. A chi gli chiede cosa emendare della legge, risponde: "Bisognerebbe conoscerla, nessuno ancora conosce il testo definitivo, perché deve ancora arrivare alle Camere: è indecente. Il governo ha approvato 'la copertina' si diceva una volta. Ecco non so cosa abbia mandato in Europa la notte del 15, questo è poco serio non tanto da parte del governo, quanto da parte della tecnostruttura del ministero dell'Economia".



Fassina: "Sciopero è un errore" - Prima che i sindacati approvassero lo sciopero, il viceministro all'Economia Fassina, aveva definito l'ipotesi di mobilitazione generale "un errore". Di fronte ai vincoli stringenti in cui si muove, il governo potrebbe trovare nello sciopero "un momento di difficoltà", aveva aggiunto. Per Fassina, le tasse sono un'emergenza nazionale: dobbiamo ridurle, colpire i grandi evasori per recuperare risorse. E sull'Imu aveva ribadito che la seconda rata "non si pagherà, ma il governo dovrà trovare il modo per coprire 2,4 miliardi, un ammontare "che è molto difficile coprire".