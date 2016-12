Stabilità, Letta: manovra da 11,5 mld "No tagli a Sanità, sgravi alle famiglie"

23:03 - "Per la prima volta da tempo siamo riusciti a fare una Legge di Stabilità dove i conti quadrano senza aumentare le tasse e senza tagli al sociale e alla Sanità". Lo ha riferito il premier Enrico Letta, assicurando che l'Italia centrerà l'obiettivo deficit/Pil al 2,5% nel 2014. Nel ddl, ha aggiunto, "c'è una significativa riduzione delle tasse per famiglie, lavoratori ed imprese. Siamo convinti e speriamo di fare di più in prospettiva".

La manovra sarà da 11,5 miliardi nel 2014: saltano i tagli alla Sanità, arrivano risorse dal rientro dei capitali all'estero e dalla rivalutazione delle quote di Bankitalia (ma ancora non sono quantificati) e calano (circa la metà) le risorse destinate al taglio del cuneo fiscale. Arriva anche un primo taglio per gli sconti fiscali. Con le misure prese, ha spiegato il premier, ci sarà un calo complessivo delle tasse nel triennio dal 44% "al 43,3%", un calo delle tasse "che per famiglie e imprese comincia subito".



"Basta mannaie, ora crescita" - "Basta mannaie, abbiamo mantenuto gli impegni" per andare nella "giusta direzione dello sviluppo e della crescita". Tra gli interventi per le imprese e i lavoratori, ha aggiunto il presidente del Consiglio, "c'è anche un incentivo per il passaggio dai contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato. Questo da un'importante direzione di marcia. Significativa".



"Per prima volta non tagli richiesti da Ue" - "Abbiamo mantenuto impegni con Bruxelles, siamo usciti dalla procedura di deficit eccessivo. E oggi duplice premio: per prima volta è la prima Legge di Stabilità che non comincia con sforbiciata di tagli di nuove tasse che servono per Bruxelles". Così il premier rivendica i risultati del governo sui conti pubblici.



Ecco in sintesi le misure della legge di Stabilità:



Manovra di 11,5 mld nel 2014 - La manovra è all'incirca di 11,5 miliardi nel 2014, 7,5 miliardi nel 2015 e 7,5 miliardi nel 2016. La Legge di Stabilità contiene il rifinanziamento di 1,6 miliardi per il fondo di garanzia per le piccole imprese. Arriva inoltre una "riduzione di tasse per le imprese di 5,6 mld con una curva crescente nell'arco del triennio.



Per il cuneo fiscale 2,5 mld nel 2014 - La manovra prevede per il 2014 sgravi fiscali per 3,7 miliardi, di questi 2,5 miliardi sono per il cuneo fiscale. Sara' il Parlamento a decidere come ripartire il beneficio tra i lavoratori.



Incentivi per i contratti indeterminati - Tra gli interventi per le imprese e i lavoratori c'è anche un incentivo per il passaggio dai contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato. Vale 7 milioni.



Niente tagli alla Sanità - Saltano i paventati tagli alla Sanità per 2,6 miliardi. "E' la prima volta in 10 anni che succede. Sono veramente contenta perché in questo modo abbiamo messo in sicurezza la salute degli italiani per i prossimi anni", ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.



Aumenta l'imposta di bollo sulle attività finanziarie - Salta la tassa sulle rendite finanziarie prevista dalle bozze. Sarebbe passata dal 20% al 22%. Ma 3,8 miliardi arriveranno in tre anni dagli aumenti dell'imposta di bollo. Arriva un rincaro per le comunicazioni sui prodotti finanziari e per le comunicazioni web della P.a. (16 euro).



Taglio agli sconti fiscali - Arriva una prima sforbiciata agli sconti fiscali. Vale 500 milioni entro gennaio prossimo. Risorse ma ancora non quantificate arrivano dl rientro dei capitali e dalla rivalutazione delle quote di Bankitalia.



Rifinanziate le ristrutturazioni, stretta sulle pensioni ricche - Arriva 1 miliardo di 'sconti' per per le ristrutturazioni edilizie e l'ecobonus. Per quanto riguarda le pensioni - prevedono le bozze - quelle sopra i 3.000 euro non saranno adeguate al costo della vita nel 2014. Arriva invece una mazzata per quelle d'oro: sopra i 100mila euro ci sarà un contributo "con la finalità di concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico". Sarebbe del 5% per la parte eccedente i 100 mila euro fino 150 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15% oltre i 200 mila.



Cig in deroga per 600 mln - Gli ammortizzatori in deroga saranno rifinanziata per il 2014 per un importo di 600 milioni. Il Fondo per la social card è incrementato di 250 milioni di euro per il 2014.



No alla revisione Iva - Non c'è la revisione delle aliquote Iva. Ma viene bloccato l'aumento dell'Iva per le cooperative sociali. Limatura per la pressione fiscale che dai calcoli del governo scende nel triennio dal 44% al 43,3%. Via libera alla spending review: garantirà 16,1 miliardi in 3 anni.



Arriva la Trise - Cambiano le tasse locali sulla casa. La nuova Service Tax, che scatta dal 2014, si chiamerà Trise e assorbirà Imu, Tares e Tarsu. Non il tributo provinciale ambientale. Si prevede per il 2014 il trasferimento di 1 miliardo ai comuni per ridurre il prelievo della nuova tassa sulla casa Trise. E arriva contestualmente l'allentamento del patto di stabilità per i Comuni, sempre per 1 miliardo.



Dismissioni per 3,2 miliardi - Dalle dismissioni nel 2014 arriveranno 3,2 miliardi. In particolare 200 milioni dal riallineamento del valore delle partecipazioni; 500 milioni dalla vendita di immobili (in tre anni 1,5 miliardi). Nello stesso capitolo 2,2 miliardi della revisione del trattamento di perdite di banche, assicurazioni e altri intermediari e 300 milioni da misure per la rivalutazione dei beni delle imprese.



Rifinanziato il 5 per mille - Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, incluso il sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni per il 2014. Rifinanziato anche il fondo per le politiche sociali e il 5 per mille.



Sale incentivo Ace - Si incentiva la patrimonializzazione delle imprese che diventano più affidabili per le banche. Cioè sale l'incentivo Ace. Rivalutazione per i beni d'impresa. Rifinanziamento di 1,6 miliardi per il fondo di garanzia per le piccole imprese. Arriva un supporto all'eccellenza italiana (Accademia della Crusca, Accademia dei Lincei, ecc) per evitare criteri che ne avevano menomato l'attività.