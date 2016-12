Tgcom24 >

Politica >

Sondaggio Tecnè per Tgcom 24: centrodestra avanti di 5 punti 25 novembre 2013 Sondaggio Tecnè per Tgcom 24: centrodestra avanti di 5 punti Se si andasse a votare oggi, la coalizione composta da Forza Italia, Lega Nord, Ncd e altri, raggiungerebbe il 36% contro il 31% di una coalizione di centrosinistra Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:50 - Secondo un sondaggio realizzato da Tecnè per Tgcom24, se si andasse a votare oggi, la coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia (21,1%), Lega Nord, Ncd e altri partiti minori, raggiungerebbe il 36% contro il 31% di una coalizione di centrosinistra composta da Pd (26,8%), Sel e altri. Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo si troverebbe invece al 23,9%.

Crollo di Scelta Civica-Udc al 4,7% (alle scorse elezioni politiche il polo di centro al 10,6%, mentre nella scorsa rilevazione del 14 novembre al 5,4%).



Per quanto riguarda le intenzioni di voto per partito il Pd è in testa al 22,8%, segue Forza Italia al 21,1%, mentre il Nuovo Centrodestra è al 6,9%. Sulla precedente rilevazione il Pd guadagna l'1,3%, mentre Fi e Ncd il 2,4% (+6,4 rispetto alle politiche del 2013). Il M5S è al 23,9%, in calo dell'1,4 sulla precedente rilevazione. Seguono Sel al 3,7% e Lega Nord al 3,5%. Fratelli d'Italia è al 3,2%, l'Udc al 2,6 e Scelta Civica al 2,1.



Primarie Pd, Renzi in testa - Si allarga il vantaggio di Matteo Renzi alla primarie del Pd proporzionalmente alla partecipazione degli elettori di centrosinistra. Con una stima di 3,2 milioni il sindaco di Firenze è al 52,9% contro il 29,1% di Gianni Cuperlo (erano rispettivamente al 46,1 e 38,1 con una partecipazione stimata di poco più di un milione di elettori).