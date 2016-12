Silvio Berlusconi: "Se Pd e M5S si accordano è la nostra rovina"

20:13 - "Se il Pd trovasse un accordo con il M5S sarebbe la nostra rovina e la rovina del Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Abbiamo il dovere di convincere tutti gli indecisi e gli elettori del M5S per ottenere la maggioranza assoluta nel Paese", ha aggiunto il leader di Forza Italia. "Io non mi arrendo, non diserto il campo di battaglia, non tradisco la fiducia che in quasi vent'anni mi hanno dato milioni e milioni di italiani".

"Entro il prossimo mese di gennaio - ha detto ancora Berlusconi intervenendo telefonicamente a Catania ad un incontro di giovani amministratori locali di centrodestra .- sarò da voi. Faremo una passeggiata per caricare i tanti giovani e per convincere gli indecisi ed ottenere la maggioranza perché senza questa il nostro Paese è ingovernabile".



"Vogliamo la maggioranza assoluta, no alle larghe intese" - "Se noi non riusciremo ad avere la maggioranza ci troveremo nella situazione che per dare un governo al Paese bisognerà ricorrere ancora alle larghe intese. Immaginate il Pd al nostro fianco dopo quello che è successo? Immaginate noi al fianco del Pd?", ha ribadito Berlusconi.