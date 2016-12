Silvio Berlusconi: "Il governo intervenga sulla Legge Severino"

16:11 - Silvio Berlusconi auspica che il governo intervenga sulla legge Severino: "Se volesse - dice - avrebbe un'autostrada per risolvere il problema" perché è ancora aperta la legge delega sulla giustizia. "Basterebbe una norma che chiarisca l'irretroattività", sottolinea, e aggiunge: "Il voto sulla mia decadenza sarebbe una macchia sulla democrazia destinata a restare sui libri di storia. Un leader escluso così perché non si riesce a batterlo nelle urne".

"Basterebbe rispettare - dice Berlusconi nell'intervista a Bruno Vespa per il suo prossimo libro - lo Stato di diritto, l'art. 25 della nostra Costituzione e l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".



L. Stabilità, Berlusconi: va cambiata, no al ritorno dell'Imu - "I ministri l'hanno approvata con la clausola che avrebbe dovuto essere migliorata in incontri con la nostra cabina di regia e dopo in Parlamento. Certo ci sono due punti non aggirabili: la legge di Stabilità va cambiata, perché è inaccettabile l'idea di nuove tasse, o, peggio ancora, del ritorno della tassa sulla casa, addirittura aumentata", afferma Silvio Berlusconi in un'intervista a Vespa in "Sale, zucchero e caffè. L'Italia che ho vissuto da nonna Aida alla Terza Repubblica".