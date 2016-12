Silvio Berlusconi: "Bisogna porre fine alle polemiche interne"

20:13 - Nuovo invito di Silvio Berlusconi a porre fine alle polemiche interne al centrodestra. "Nonostante i miei ripetuti appelli - afferma il leader di Forza Italia - leggo ancora una lunga sequenza di dichiarazioni rilasciate da esponenti del nostro movimento con contenuti privi di interesse per i nostri elettori". "Vi chiedo - aggiunge - di porre fine a questo perché più che mai l'Italia ha bisogno di un forte, unito e compatto movimento dei moderati".

"Continuare ad alimentare motivi di divisione - afferma ancora Berlusconi - contrasta con lo spirito stesso di Forza Italia che abbiamo fondato insieme con l'obiettivo di unire tutti i moderati. E troppe conseguenze negative sono state già prodotte in passato dalle divisioni dei rappresentanti del centrodestra".



"Trovo davvero controproducente - sottolinea - polemizzare su situazioni di là da venire e comunque di scarso interesse mentre il Paese soffre a causa dei tanti e drammatici problemi con cui gli italiani devono fare quotidianamente i conti. Rinnovo perciò il mio invito a concentrare l'attenzione sulle drammatiche emergenze dell'economia e della giustizia alle quali un grande partito come il nostro è chiamato a dare risposte e a non alimentare le contrapposizioni di questi giorni, prive di seri collegamenti con la realtà".



"Oggi più che mai - spiega Berlusconi - l'Italia ha bisogno di un forte, unito e compatto movimento dei moderati. Per questo siamo scesi in campo. Per questo milioni di elettori ci hanno dato la loro fiducia. Per questo vi chiedo di porre fine ad ogni iniziativa in contrasto con la missione che gli italiani ci hanno assegnato".