Segreteria Lega, sfida Bossi-Salvini Primarie del Carroccio il 7 dicembre

15:40 - Sarà una sfida a due quella per la segreteria della Lega Nord. Da una parte ci sarà Umberto Bossi, dall'altra Matteo Salvini, rappresentativi della vecchia e della nuova guardia del Carroccio. Solo loro, infatti, hanno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni delle candidature. La raccolta delle firme per le candidature, in vista delle elezioni primarie del 7 dicembre, si è chiusa oggi alle 12.

"Sulla base dei dati finora raccolti per via informatica - si legge in una nota -, che dovranno essere confermati ufficialmente nella giornata di domani, il responsabile organizzativo Roberto Calderoli esprime grande soddisfazione per l'ampia partecipazione che ha visto quasi il 40 per cento degli aventi titolo sottoscrivere una delle candidature".



Firme per Salvini il quadruplo di Bossi - "Salvini ha raccolto circa quattro volte le firme di Bossi. Bossi poco più di mille e Salvini 4mila": lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni. "Una bella sfida - ha aggiunto - sono molto soddisfatto perché è la prima volta che i militanti possono scegliere il loro segretario e saranno protagonisti del futuro della Lega".