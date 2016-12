12:42 - "Una caduta del governo creerebbe enormi turbolenze politiche e sui mercati finanziari" non solo in Italia, ma in tutta Europa. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, sottolineando che gli esponenti del Pdl che voteranno a favore dell'esecutivo "non sono né traditori, né eroi", ma "gente responsabile". "Anche il Pd in questo momento critico - ha poi aggiunto - deve sostenere il premier Letta con tutti i mezzi".