19:06 - Il Consiglio dei ministri proclamerà giovedì 21 novembre il lutto nazionale per l'alluvione in Sardegna. In tutto il Paese si renderà omaggio alle vittime del ciclone che ha sconvolto l'isola. Sedici persone sono morte in seguito alla bomba d'acqua che ha colpito la regione, dove si conta ancora un disperso. Oltre 1.700 sono rimasti senza una casa.