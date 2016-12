Santanché contro il Colle, Schifani: "Ero a disagio e presi le distanze"

16:44 - "Criticai Daniela Santanché quando diede del traditore al Presidente della Repubblica". Parola di Renato Schifani, ex capogruppo del Pdl, che, parlando delle accuse rivolte dalla stessa Santanché a Napolitano, dice che, in quell'occasione, si assunse la responsabilità di "prendere le distanze in maniera molto forte". In quel frangente, dice, "mi sono trovato di fronte a un disagio personale e politico".

Schifani ha poi detto, ospite di Skytg24, di essere convinto che che "le urne anticipate avrebbero causato un danno al Paese. Noi ci saremmo candidati alla sconfitta visto che Berlusconi, unico nella sua capacità di leadership, non sarebbe candidabile e quindi non solo la sconfitta sarebbe stata sicura, ma ne sarebbe uscita una destra molto ridotta e di opposizione".



Sulla scissione, ha detto che è stato un momento "doloroso sia per Berlusconi che per Alfano, come per tutta la classe dirigente del partito. Io ho presieduto in questi mesi un grande gruppo, e per tutti la leadership politica del centrodestra è di Berlusconi, lui non può essere messo nel cassetto dei ricordi". Ha poi aggiunto, riferendosi alla nuova Forza Italia: "Verificheremo in questi mesi il loro progetto".



L'obiettivo adesso, ha ripreso, è quello di "recuperare gli elettori persi del Pdl. Alfano li cercherà, io sono stato vicino a lui per alcune ore e ho visto come attorno a lui vi sia un coagulo da parte del Paese, degli amministratori e della gente comune. Alle ultime elezioni il Pdl ha perso 6 milioni di voti, il lavoro è di recuperare questa fetta di elettorato che può concentrarsi sulla nuova forza politica".



E ancora, sul Cavaliere, ha detto: "La nostra sarà una strada diversa ma comunque, anche alla luce di quello che ha detto Berlusconi, parallela. Una strada di dolore, ma di nessuna volontà di conflittualità".



Alfano ora può contare su 304 uomini - Nel giorno della scissione, come racconta il "Corriere della Sera", Angelino Alfano si è ritrovato con gli scissionisti in un ristorante non lontano dall'hotel Santa Chiara, dove è stato annunciato il nuovo partito. I fondatori del Nuovo centrodestra sarebbero 304: 31 senatori, con Laura Bianconi capogruppo provvisorio, 28 deputati (capo Enrico Costa), i cinque ministri, il governatore della Calabria Giuseppe Scopellitti, 12 assessori regionali, 75 consiglieri, 7 presidenti di provincia, 4 sindaci, 9 parlamentari europei, 51 tra capigruppo e vice nelle Province, 5 coordinatori regionali Pdl, 17 coordinatori provinciali, 22 segretari cittadini e 3 dirigenti nazionali del Pdl giovanile.