22 dicembre 2013 Salva Roma, il governo pone la fiducia

07:51 - Il governo pone la fiducia sul dl Salva Roma. Lo ha annunciato il ministro Dario Franceschini. Sul decreto gravava l'ostruzionismo di Lega Nord e M5s, che protestano per la neutralizzazione della norma sugli affitti d'oro della Camera. In segno di protesta, il deputato del Carroccio Gianluca Buonanno, al termine del proprio intervento, ha mostrato un "forcone" di cartone. Il voto, in deroga al regolamento della Camera, è previsto per lunedì alle 14.30.

La vicenda degli affitti d'oro della Camera tiene impegnata da due giorni l'Aula di Montecitorio in un crescendo di accuse, denunce e colpi di scena. In un decreto approvato qualche giorno fa, la cosiddetta "manovrina" era stato dato l'ok a un emendamento del M5S che avrebbe consentito anche alla Camera e al Senato di recedere dagli affitti da loro stipulati, anche in mancanza della clausola rescissoria. In questo modo si sperava che l'amministrazione di Montecitorio potesse liberarsi del pesante fardello degli affitti multimilionari e trovare qualche altra sistemazione più a buon mercato.



Peccato che in un altro decreto, il "salva Roma", qualcuno avesse eliminato quella norma, rendendo di nuovo libera la Camera di versare i suoi affitti folli. Ad accorgersene sono stati i Cinque stelle, che hanno gridato alla truffa: e così la Camera , nella notte tra venerdì e sabato, è corsa ai ripari correggendo la correzione. Solo una falsa illusione, però. Oggi si è scoperto che nella Legge di Stabilità (in procinto di essere definitivamente approvata dal Senato) qualcuno ha piazzato un codicillo che neutralizza la norma anti-affitti. Di nuovo tutto in alto mare.



In Aula la minaccia di M5S e Lega è di far saltare il decreto se la "porcata" (come viene subito ribattezzata in casa leghista e grillina) non viene subito cancellata. I cinque stelle tuonano contro "la casta che ha trovato il modo di bloccare il nostro emendamento contro gli affitti d'oro". "E'una delle peggiori schifezze viste in Parlamento", attacca il leghista Davide Caparini. Messo alle strette, il governo decide di porre la fiducia sul decreto salva Roma, e impegnarsi a risolvere l'intricata questione tra qualche giorno nel decreto milleproroghe, che uscirà da palazzo Chigi il 27 dicembre.



Renzi: "Grillini hanno ragione" - "La norma contro gli affitti d'oro è giusta, sono d'accordo con i Cinque stelle". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi. "Nessuno ha il monopolio delle buone idee", aggiunge. "E' giusto chiedere sacrifici ai deputati. Possono benissimo avere uffici più piccoli". Quanto all'orientamento del governo di risolvere la questione nel dl milleproroghe, Renzi ha aggiunto: "Credo che quella sia la soluzione".