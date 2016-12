Sacconi:"Con Alfano per bene Paese"

14:02 - "Ho scelto di proseguire il mio impegno politico nel Nuovo centrodestra sulla base di una elementare convinzione sul bene del nostro Belpaese". Parola di Maurizio Sacconi, che lo scrive in una lettera pubblicata sul suo blog. L'ex ministro conferma di aver deciso "con Alfano e altri" di non aderire a Forza Italia "dopo aver sperato a lungo in una mediazione" che non c'è stata. E aggiunge: "Sono consapevole che il centrodestra italiano si indebolisce".