S.civica,Dellai:no divorzio da Udc

01:25 - I "popolari" di Scelta civica contestano duramente le decisioni prese a maggioranza dal partito, che ha deciso di non proseguire l'alleanza con l'Udc. "Non c'è stata unità di vedute, l'orientamento che è stato preso non è condiviso da diversi colleghi del partito", ha detto il capogruppo alla Camera, Lorenzo Dellai. Secondo i dissenzienti, il direttivo ha votato un documento "ma l'assemblea non è deliberante" ha detto Dellai.