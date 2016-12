Romano Prodi: voterò alle primarie Pd

14:27 - "Domenica mi recherò a votare alle primarie del Pd". Lo ha annunciato l'ex premier, Romano Prodi, sottolineando che "in questa così drammatica situazione mi farebbe effetto non mettermi in coda con tanti altri cittadini desiderosi di cambiamento". "I rischi aperti dalla recente sentenza della Consluta sul Porcellum - ha aggiunto - mi obbligano a ripensare a decisioni prese in precedenza. Le primarie del Pd assumono oggi un valore nuovo".

"Bipolarismo a rischio" - "Nella situazione che si è venuta a determinare - ha sottolineato Prodi - è infatti necessario difendere a ogni costo il bipolarismo. Pur con tutti i suoi limiti, il Pd resta l'unico strumento della democrazia partecipata di cui tanto abbiamo bisogno".



Epifani: "Decisione che gli fa onore" - "Una decisione che gli fa onore e che fa bene alle primarie. Ora in tanti al voto". Così il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, commenta l'intenzione espressa da Romano Prodi di votare alle primarie del Partito democratico l'8 dicembre.