Roma, schiaffi in consiglio comunale<br>Colpito anche il sindaco Marino 24 novembre 2013 Roma, schiaffi in consiglio comunale

Colpito anche il sindaco Marino Due consiglieri sono finiti alle mani. Seduta sospesa per diversi minuti. Il primo cittadino accusa: "La gomitata contro di me non era involontaria" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:13 - Bagarre in consiglio comunale a Roma dopo che due consiglieri sono finiti alle mani. Protagonisti Dario Rossin (Fdi), che poco prima aveva cercato di raggiungere lo scranno del presidente colpendo involontariamente il sindaco Marino, e Gianluca Peciola (Sel). Rossin ha dato uno schiaffo a Peciola che ha cercato di ricambiare il colpo. La seduta è stata sospesa per diversi minuti. Il sindaco Marino: "La gomitata non era involontaria".

"Non è stata involontaria. Mi ha dato una gomitata. Ho un bernoccolo in testa. Non ho visto chi fosse. Ho visto solo una figura urlante che usava turpiloquio. Non so chi sia e non sono neanche intenzionato a conoscerlo". Così il sindaco Marino ha commentato la bagarre in aula e la gomitata ricevuta dal Rossin.