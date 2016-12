25 dicembre 2013 Roma, il ministro Kyenge serve alla mensa per i profughi il giorno di Natale Il titolare dell'Integrazione ha mantenuto la promessa e si è recato con le due figlie al Centro Astalli della Capitale Tweet google 0 Invia ad un amico

18:53 - Come promesso, Cecile Kyenge ha trascorso il Natale in un centro profughi, servendo il pranzo agli ospiti della struttura. Con le figlie, Giulia e Maisha, il ministro per l'Integrazione ha indossato cuffia e guanti di ordinanza e si è messa dietro al bancone del Centro Astalli, a Roma. "Grazie per essere qui", le ha detto uno dei profughi dopo averla riconosciuta.