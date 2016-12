Risorse per taglio Imu dalle banche

18:02 - Le risorse necessarie per l'eliminazione della seconda rata dell'Imu potrebbero arrivare dall'incremento degli acconti Ires e Irap delle sole banche, in procinto di salire intorno al 120%. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Sembra quindi tramontare l'ipotesi di un aumento degli acconti anche per le imprese. Il decreto legge sull'imposta municipale unica potrebbe approdare in Consiglio dei ministri già la prossima settimana.