23:49 - Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, interviene sull'esecutivo e ribadisce: "Io non voglio creare tensioni, anzi, voglio dare una mano perché il 2014 sia l'anno della verità, in cui il governo faccia le cose che ha promesso e il Pd sia in prima fila per dare una mano, nell'interesse degli italiani". Poi, parlando delle primarie, ha detto: "Sono l'unica fase decisiva e inappellabile".