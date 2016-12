Renzi "podista" a Firenze

12:12 - ''Questa non era facile, la segreteria vediamo''. Cosi' Matteo Renzi ha scherzato con i giornalisti che, al termine della gara di solidarietà Corri la vita a Firenze a cui il sindaco ha partecipato stamani, gli hanno chiesto se fosse più difficile la competizione podistica appena conclusa o la corsa alla segreteria del Pd. Il sindaco fiorentino ha detto di aver percorso i 14 km della gara in un'ora e dieci minuti e ha ricordato Alessia Ballini, ''mio assessore in provincia che ora non c'è più. A lei è dedicato il pettorale numero 1 di questa gara, una corsa per aiutare chi è malato di cancro''.