Renzi: no ritiro fiducia a governo

16:34 - Il neo segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, non stacca la spina al governo: "Il ritiro della fiducia non è all'ordine del giorno", ha dichiarato il sindaco di Firenze presentando la squadra che lo affiancherà alla guida del partito. "Il punto è far lavorare l'esecutivo e fargli ottenere risultati", ha aggiunto. Poi un riferimento al partito: "Non abbiamo mai rischiato la rottura", ha detto il sindaco di Firenze.