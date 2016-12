Tgcom24 >

Renzi: "Letta usi la nostra lealtà"<br> Cuperlo: "Tempo scaduto, si cambi" 24 novembre 2013 Renzi: "Letta usi la nostra lealtà"

Cuperlo: "Tempo scaduto, si cambi" Messaggi forti dalla convenzione del Pd al governo. I due candidati principali alla segreteria lanciano chiari segnali: si riparta dalle riforme perché "adesso che la destra è caduta, non ci sono più alibi"

17:39 - "Il governo usi la nostra lealtà per poter essere efficace negli investimenti; se no le larghe intese diventano solo il passatempo per superare il semestre Ue". E' il messaggio lanciato da Matteo Renzi a Enrico Letta, al quale chiede di ripartire dalle riforme e dal lavoro. "Non ci possiamo far dettare l'agenda dalla paura - riprende -. Tocca a noi. Vogliamo essere protagonisti". E su Berlusconi: "Mi fa paura il disegno del centrodestra à la carte".

Cuperlo al governo: "Il tempo è scaduto, si cambi" - E anche l'altro candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo, lancia a Palazzo Chigi il suo messaggio dicendo: "La destra si è spaccata e sta chiudendo il ventennio. Il governo non aspetti più: non ha più alibi. E' tempo di trovare il coraggio di fare quello che il Paese si aspetta da noi". E ancora: "Il tempo è scaduto. Il presidente del Consiglio ci ha detto 'siate esigenti'. E' tempo di esserlo. A noi tocca riprendere per i capelli chi non ce la fa più".



"Niente sgambetti, solo lealtà" - Ecco il messaggio del sindaco di Firenze a Palazzo Chigi: "Il governo ha usato molto della nostra lealtà e pazienza; oggi è il momento di dire con forza che deve usare le nostre idee per essere efficace nelle scelte di politica economica, nelle riforme istituzionali". Garantisco lealtà, continua, assicurando di non voler fare "sgambetti".



"Oggi - sostiene - il Pd è l'unico soggetto che può aiutare il governo a fare il suo lavoro ma anche a restituire dignità agli italiani. Vogliamo che il governo arrivi alla fine del suo percorso con convinzione e saremo i più leali di tutti con Letta. Ma il governo ha usato molto della nostra lealtà, pazienza e responsabilità".



"Non faremo quelli che aspettano e non ci rassegniamo" - "Noi ci candidiamo per poter dire una volta per tutte che tocca a noi. Che non faremo quelli che aspettano. Torneremo a sognare a patto che a farlo siamo tutti insieme", riprende Renzi e assicura: "Qui c'è un'Italia che non si rassegna alla tecnocrazia e al governo dei burocrati. Noi non ci rassegniamo ad essere dei numeri, dei codici fiscali, ma vogliamo essere protagonisti. Non ci possiamo far dettare l'agenda dalla paura. Tocca a noi, tocca a noi".



"Se ce la faccio io..." - Renzi commenta poi l'andamento delle consultazioni dei circoli del Pd e dice: "Se a questo giro è capitato a me di essere in testa, e vedremo cosa succederà l'8 dicembre, questo significa che questo partito è veramente libero e scalabile da chiunque. Se ce la faccio io, ce la può fare chiunque, in modo libero, anche un po' arzigogolato come stiamo facendo noi".



"I banchieri non vengano alle primarie" - "Se tra i tanti che non andranno a votare le primarie, quest'anno non verranno i banchieri, io sarò contento. Non vengano alle primarie, i banchieri. Lavorino nell'interesse dei piccoli artigiani e delle famiglie", dice poi Renzi.



"Colpo segreto del Cav? Mi fa paura il disegno chiaro" - "Berlusconi ha annunciato un colpo segreto. Mi dicono: non hai paura? A me fa sufficiente paura il disegno chiaro che è quello di creare un centrodestra à la carte" con Fi, Alfano, Fratelli d'Italia, la Lega e poi "presentarsi insieme alle elezioni per sconfiggere la sinistra".



E aggiunge: "Sono un sindaco che rivendica il fatto di essere sindaco, in un partito in cui sindaci e amministratori sono considerati troppo poco".



"I deputati M5S insultano gli elettori" - Il candidato alla segreteria del Pd dedica poi un passaggio al partito guidato da Grillo, che "fa il Vaffa Day la settimana precedente le nostre primarie" e concentra in un giorno "gli insulti agli altri, poi però negli altri 364 giorni i suoi parlamentari insultano gli elettori" non realizzando le cose che si erano impegnati a realizzare.



"Prioritaria la legge elettorale" - Il sindaco di Firenze passa poi al "programma" e, citando la battaglia di Roberto Giachetti, dice che il giorno dopo le primarie del Pd "la questione legge elettorale la si porta alla Camera, per fare qualcosa di concreto".



E continua dicendo che "dimezzare per due i costi della politica" è l'obiettivo che si propone "a costo che mi si dia del populista. Che senso ha il Cnel che da 67 anni rende pareri? E la Corte costituzionale che costa il doppio degli organi analoghi in tutto il mondo? E che i dirigenti pubblici italiani guadagnino il doppio che in Europa?".



E ancora sui costi della politica, dice che Senato e Province possono pure restare in vita, purché "senza indennità e senza elezione diretta" dei rispettivi componenti. Inoltre, propone di trasformare il Senato in "Camera delle autonomie".



"Pd, lo zimbello della comunicazione" - "Ha ragione Cuperlo - riprende - quando dice che non siamo il volto buono della destra, ma dobbiamo non essere più il volto peggiore della sinistra che non ha risolto il problema del conflitto d'interessi e ha mandato a casa i suoi leader a partire da Prodi". E ancora sul suo partito: "Guardando i giornali il Pd esce come lo zimbello della comunicazione, è considerato come uno di quelli con cui è facile prendersela. Perché si passano settimane a discutere se ci siano state vicende discutibili in alcuni circoli ma si ignora che nell'Italia di oggi a restituire dignità alla politica siamo rimasti solo noi".



Cuperlo: "Si volti pagina" - Anche Gianni Cuperlo insiste sul nuovo corso che deve prendere l'esecutivo e avverte: "E' tempo di dire al governo, al nostro governo: troviamo assieme il coraggio di fare quello che il Paese si attende da noi. Ma buttiamole via, una volta per tutte, le ricette che ci hanno portato dove siamo. Non basta criticarle. Vanno cestinate. Il congresso della forza più grande del centrosinistra serve anche a questo. A capire le differenze che ci separano. Discutere. Scegliere".



"No all'austerità" - Cuperlo asupica inoltre che si dica basta ai sacrifici e alle misure di austerità: "A noi spetta gridare che l'austerità ogni giorno che passa è piombo nella ripresa. Bisogna creare lavoro che spinge la crescita e muove la domanda, il reddito, i consumi. Di questa crisi l'Europa forse non ha sbagliato la diagnosi. Ma ha fallito tragicamente la terapia".



"Serve un partito, non un comitato elettorale" - Toccando poi le vicende interne del Pd, dice che "serve un partito. Che non sarà mai solamente un comitato elettorale. Ma sempre di più una forza che i conflitti li vede e li affronta. Che si candida a cercare soluzioni. E mediazioni. Dove le riforme trovano quel consenso dal basso senza il quale la politica diventa tecnica o comando. Un partito che torna a formare una classe dirigente, vedendo il meglio che è in noi, e il molto che è fuori da noi".



Cuperlo aggiunge poi che "noi non siamo il volto buono della destra, siamo la sinistra". E ammonisce: "Se un prezzo la sinistra ha pagato in questi anni è stato quello di avere smarrito il nostro canone. Una regola. Pensavamo fosse vecchia. Ma le idee e i valori se sono giusti non invecchiano. Forse, se ripartiamo dal canone della sinistra - e se lo ripensiamo per un tempo nuovo - magari capiterà che una Canzone popolare torni a sorprendere la società. Ecco perché parliamo di una 'rivoluzione della dignità': perché è il canone con cui pensare il mondo".



"Segreteria, per me una grande prova" - Cuperlo spiega poi di vivere la candidatura alla segreteria "come una prova più grande di me. E penso che se ti assumi questa responsabilità non lo puoi fare mentre ti candidi a qualcos'altro. Se vuoi cambiare tutto, nel centrosinistra e nel Paese, non lo fai come secondo lavoro. Non solo perché viene male, ma perché non è giusto".



E aggiunge: "E' radicalmente sbagliato" col sistema elettorale del "Sindaco d'Italia passare da un regime parlamentare a una Repubblica presidenziale".