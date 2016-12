Renzi: Letta ha un anno per agire Legge elettorale entro maggio

21:51 - "Enrico Letta è il premier del Paese e deve fare in un anno le cose che ci siamo detti". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, sottolineando che il presidente del Consiglio chiederà la fiducia "su un programma generale che deve diventare concreto in un mese" con delle precise scadenze. Poi, sulla legge elettorale, ha aggiunto: basta lasciarla al Senato "a lievitare manco fosse una pizza" siamo "d'accordo tutti che si porti alla Camera".

Sul caso Cancellieri "credo che sia stato un errore tenerla lì", ma, a questo punto, la vicenda è chiusa, ha poi commentato Renzi in un'intervista a Ballarò. A proposito della segreteria: "Non è che sono qui per prendermi una rivincita. Sono stato eletto non per decidere su un ministro ma per cambiare il Paese".



"Grillo demagogico e strumentale" - Quanto chiesto a Grillo alle forze dell'ordine dopo il loro atteggiamento verso i forconi è "demagogico e stumentale" da parte di qualcuno che "invitava i militanti no Tav a picchiare i poliziotti", ha sottolineato il leader del Pd.



"Abusivi" anche i grillini - Parlando della polemica del movimento Cinque stelle sui parlamentari "abusivi", "qualcuno dica a Grillo che siccome la Consulta ha bocciato anche le liste bloccate allora", in base al suo ragionamento, "sarebbero abusivi anche i suoi, quindi eviterei di entrare in questa dinamica".



"Governo se fa bene fino al 2018" - "Il dialogo con Letta su tutte le riforme costituzionali è molto positivo. Avrà la nostra fiducia", ha spiegato Renzi." Basta con il balletto sulla durata del governo. Per me può andare avanti fino al 2018 ma bisogna fare le cose, sapendo che se non si faranno sarà colpa nostra".