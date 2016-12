Renzi: la legge elettorale sia condivisa Ad Alfano: pronti a patto di coalizione

20:20 - "Sulla legge elettorale chi la fa a maggioranza sbaglia". E' quanto sostiene il segretario del Pd, Matteo Renzi, alla presentazione del libro di Bruno Vespa. "Se possiamo ravvisare una debolezza del Porcellum - sottolinea - è che fu fatto a maggioranza". Occorre subito la riforma, aggiunge il sindaco di Firenze, "senza dire che se si fa la legge elettorale si va a votare, senza stabilire quel parallelismo che ci fu solo una volta".

Letta: "Legge voto con accordo maggioranza e oltre" - "La riforma della legge elettorale deve essere fatta assolutamente ed è normale che la maggioranza sia d'accordo ma non c'è dubbio che si possa cercare anche una maggioranza più larga". E' la risposta del premier Enrico Letta alle parole di Renzi.



Renzi a Alfano: "Patto di coalizione" - "Con Ncd e con le altre forze della maggioranza - aggiunge rivolgendosi al vicepremier, Angelino Alfano - credo sarà naturale vedersi in modo rapido per un patto di coalizione con le cose da fare per il 2014 e anche oltre. Io non ho la fregola delle elezioni, ma sulla legge elettorale bisogna fare presto, se non la facciamo entro le europee ci portano tutti via".



Scontro sulla riforma Fornero - Botta e risposta tra Alfano e Matteo Renzi sulla riforma Fornero. "Speriamo che la sinistra riformatrice di Renzi abbia il coraggio di dire smontiamo la Fornero", è la sfida del leader Ncd. E Renzi replica: "In questa sala chi ha votato la legge Fornero sei tu".



La questione articolo 18 - Sul delicato tema lavoro, il segretario Pd aggiunge: "Non mi tiro indietro dalla discussione sull'articolo 18 ma è come guardare il dito e non la luna. "Non ho mai incontrato alcun imprenditore che mi ha detto che è fondamentale cancellare l'art. 18 per assumere né un operaio che rifiuterebbe un lavoro senza art. 18. E' come la coperta di Linus", spiega.



La durata del governo Letta - "Sulla durata della legislatura sono meno ottimista di Renzi", afferma Alfano. "Non credo - dice - che possa arrivare al 2018 e penso che come in Germania ci si debba sedere e si dicano le cose compatibili l'uno con l'altro per un contratto di governo, in 12 mesi possiamo fare cose importanti".



Finanziamento pubblico ai partiti - "Vogliamo riflettere sull'utilità di rinviare al 2017 l'entrata in vigore dell'abolizione del finanziamento pubblico?", chiede poi Alfano a Renzi nel corso della presentazione del libro di Vespa. "Facciamola entrare in vigore domattina, può essere una cosa da discutere a gennaio".