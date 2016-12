Renzi, il Pd e quella scomoda amnistia

09:52 - Le primarie del Pd, dopo trepidazioni e tentennamenti si faranno: l'8 dicembre gli elettori democratici sono chiamati a scegliere il segretario e questo è già sufficiente per capire l'aria che tira nelle fila del partito. Dunque, caccia agli scheletri negli armadi per "eliminare" la concorrenza, quella più temuta, alias Matteo Renzi. Il rottamatore scomodo che dopo il no all'amnistia ha alimentato ulteriori mal di pancia.

Tra i capi d'imputazione che pesano sulla testa di Renzi c'è quello di aver ammiccato al Movimento 5 Stelle, inseguendolo su tempi populisti che riscuotono consensi: il no all'amnistia , appunto. Del resto non è una novità che la clemenza sia invisa da una larga maggioranza del centrosinistra e praticamente tutto l'elettorato del centrodestra. Lo conferma anche l'ultimo sondaggio Ispo, commissionato dal Corriere della Sera, nel quale il 71% degli italiani si dice contrario a qualunque tipo di sconto della pena, amnistia o indulto che sia. Dunque l'accusa al rottamatore è quella di essersi mosso sulla base dei sondaggi per accaparrarsi voti in vista delle ormai vicine primarie. Non è un caso che il bersaniano Flavio Zanonato, ministro dello Sviluppo Economico, si sia subito scagliato contro Renzi accusandolo di intendersela con Grillo. Comunque sia, pare che invece i sondaggi Renzi li abbia fatti davvero, ma non sull'amnistia, bensì sulla sua percentuale di gradimento come futuro segretario democratico, e sembra che il salto in avanti rispetto a Letta cui sia stato. Questo spiegherebbe la caccia alle streghe che si è intensificata nel partito. E c'è chi è pronto a scommettere che se ne vedranno delle belle.