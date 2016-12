Renzi: Grillo, impegnati su riforme

13:20 - "A Beppe Grillo dico: il Pd rinuncerà da subito al finanziamento pubblico ai partiti, anche ai 40 milioni del prossimo anno, se in cambio firmi un patto con noi: scendi dal tetto della Camera e vieni in Parlamento a votare e cambia la legge elettorale per fare in modo che chi vince governi davvero, per superare il Senato e abolire le Province. Altrimenti, resti un buffone". Questo il messaggio lanciato da Renzi al leader del M5S.