Renzi:basta politica pochi ma buoni

17:07 - Basta con la politica dei pochi ma buoni: è ora che il Pd impari a vincere. E' l'appello lanciato da Matteo Renzi dal palco della Leopolda. "E' vero che in uno si va più d'accordo che in venti - ha detto - ma l'elogio del fatto che le cose si fanno meglio quando siamo in pochi in politica è una cosa che la sinistra ha fatto troppo spesso. Dobbiamo imparare ad accogliere e, perché no, a vincere". Renzi ha aggiunto: "Sul carro non si sale, ma si spinge".