Referendum Giustizia, Cassazione: "Firme insufficienti per il quorum"

17:05 - Nessuno dei sei quesiti sulla Giustizia depositati a settembre dai Radicali con l'apporto del Pdl ha raggiunto il quorum delle 500mila firme valide. Lo si apprende da fonti della Cassazione. Il quesito con più firme è quello sulla responsabilità civile e si ferma a quota 420mila, quello con meno è il quesito sull'abolizione dell'ergastolo, fermo a quota 260mila. La riunione finale dell'ufficio del referendum della Cassazione si terrà il 2 dicembre.

"Nessun quesito del pacchetto giustizia ha raggiunto il quorum di firme valide necessario", fanno sapere fonti della Cassazione che mercoledì sera ha ultimato l'inserimento informatico dei dati. Al termine dei controlli nessuno dei quesiti risulta aver raggiunto le 500mila firme valide necessarie.



Il 2 dicembre la "certificazione" ufficiale - Il prossimo 2 dicembre ci sarà la riunione finale dell'ufficio del referendum della Cassazione, che dovrà certificare il mancato raggiungimento del quorum. Si valuterà inoltre se esaminare le firme pervenute successivamente ai termini di legge tramite plichi postali, anche se il loro numero non sarebbe sufficiente a cambiare le sorti del quorum.



I sei referendum presentati dai Radicali - Due dei quesiti in materia di Giustizia riguardavano la responsabilità civile per i magistrati, gli altri la separazione delle carriere, l'abolizione dei fuori ruolo in magistratura, l'abolizione dell'ergastolo, e lo stop all'abuso di custodia cautelare in carcere.



Pannella: "Non ancora terminato conteggio, ma se confermato pronti a ricorso" - "Abbiamo contattato alle ore 15.30 l'ufficio competente della Cassazione e ci è stato risposto che "il conteggio delle firme non è stato ancora concluso" - scrive il leader dei Radicali, Marco Pannella, sul suo account Facebook -. Ma se verranno confermate le notizie di stampa di queste ore sulla non validazione delle nostre sei richieste referendarie per "insufficienza" del prescritto numero minimo di 500mila firme, presenteremo ricorso".