Quagliariello: "Riforme necessarie"

10:31 - Sulle riforme "non possiamo permetterci un ennesimo fallimento". A dirlo è il ministro preposto, Gaetano Quagliariello, il quale spiega come "un fallimento produrrebbe con ogni probabilità il ripetersi della situazione di incertezza e di instabilità che ha caratterizzato l'inizio dell'attuale legislatura". In particolare, in merito alla giustizia, il ministro ha annunciato che il governo sottoporrà al Parlamento le proprie proposte.