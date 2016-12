3 dicembre 2013 Putin e Berlusconi... pazzi per Dudù Il presidente russo ospite a Palazzo Grazioli viene "beccato" da Chi mentre, nei corridoi della residenza, gioca a palla con il cagnolino di Francesca Pascale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:42 - Vladimir Putin lancia la palla per far giocare il cagnolino Dudù, mentre Silvio Berlusconi ride divertito. La fotografia è stata scattata da Livio Articoli a Palazzo Grazioli, a Roma, dove il presidente russo è stato ospite del leader di Forza Italia. E sarà pubblicata in esclusiva sulla copertina del settimanale "Chi" in edicola mercoledì 4 dicembre. Nell'immagine, ecco Putin e Berlusconi che si rilassano nei corridoi della residenza, insieme con il cagnolino di Francesca Pascale.