Primarie Pd, affluenza verso i 3 mln Prodi a Tgcom24: "Doveroso votare"

L'affluenza alle primarie del Pd "va oltre ogni previsione" e potrebbe avvicinarsi ai 3 milioni di votanti. Lo ha detto il segretario uscente, Guglielmo Epifani. Tutti e tre i candidati hanno votato nei loro seggi: Matteo Renzi a Firenze, Gianni Cuperlo a Roma e Civati a Monza. "Nessuna sfida sull'affluenza, la sfida è tra chi arriva primo", ha detto Renzi. Per Cuperlo è "una bellissima giornata". Civati: "Vigileremo sui pasticci ai seggi".

20:22 Epifani: "Affluenza oltre le previsioni"

L'affluenza alle primarie del Pd "va oltre ogni previsione" delle scorse settimane. Alle 17 era quasi lo stesso numero del 2009 per cui "alla fine a chiusura dei seggi si avvicinerà" al dato finale dell'epoca (che fu di tre milioni). Lo ha detto il segretario del Pd, Guglielmo Epifani. "Questa grande partecipazione - ha aggiunto - rafforza tutte le nostre ragioni. In una fase così difficile per il paese è una grandissima risposta democratica".

20:11 Civati: "Non pongo limiti alla provvidenza"

"Non pongo limiti alla provvidenza. Vediamo se qualche soddisfazione ce la togliamo, se ci mettiamo davanti a qualcuno". Così Pippo Civati, all'arrivo al suo comitato elettorale a Roma, risponde a chi gli domanda se pensa di poter risultare secondo alle primarie per la segreteria, magari davanti a Gianni Cuperlo. "Ho detto che era possibile dal primo giorno, così come dicevo che sarebbero andati a votare più di due milioni di elettori. E se pure il papà di Renzi è preoccupato...".

20:00 Chiuse le urne

Si sono chiuse alle 20 le urne per le primarie del Partito democratico.

19:23 Matteo Renzi "è sereno"

Matteo Renzi "è sereno, sta aspettando i risultati come tutti noi, aspettiamo di vedere quello che sceglieranno gli elettori". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, deputata del Pd, parlando con i giornalisti fuori dal quartier generale di via Martelli dove il sindaco di Firenze, candidato alle primarie del Pd, ha incontrato alcuni suoi fedelissimi come Boschi e i deputati Dario Nardella e Francesco Bonifazi.

19:06 Grasso: "Libertà è partecipazione"

Anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, è andato ai seggi per votare alle primarie. "'Libertà è partecipazione' - commenta su twitter citando Giorgio Gaber - un bel momento di democrazia".

18:47 Bagno di folla a Firenze da Renzi

Bagno di folla dal sindaco di Firenze che oggi intorno alle 18 ha dato il via alla tradizionale cerimonia di accensione delle luci del grande albero di Natale in piazza del Duomo a Firenze. Matteo Renzi, che ha chiesto a giornalisti e operatori che lo seguono da stamattina di permettere il normale svolgimento dell'accensione, dopo la cerimonia ha raggiunto il quartier generale di via Martelli dove si trova tuttora con alcuni fedelissimi fra cui il deputato Dario Nardella.

18:42 Renziani: "Dai nostri dati superati i 2,1 mln di votanti"

"Dai nostri dati al comitato abbiamo già superato i 2.100.000 votanti". E' il dato che la renziana Maria Elena Boschi dà su twitter subito dopo che dal Pd avevano dato la cifra di un milione 950mila elettori.

18:30 Civati: "Superati 2 milioni di voti"

"Per una settimana abbiamo dovuto dire che non sarebbe stato un flop e che puntavamo a superare di parecchio i due milioni. Li abbiamo superati, ci sono code dappertutto, e si va verso quella cifra sulla quale avevamo scommesso". Lo scrive sul suo blog Pippo Civati, candidato alla segreteria del Pd. "Merito degli elettori e del grande elettore Romano Prodi, che ha risposto come fa un grande uomo politico. Merito delle persone che ancora ci credono e che sfidano l'immobilismo e la conservazione".

18:20 Civati: "Se Renzi si allea con Letta-Alfano si logorerà"

"Se Renzi dovesse allearsi con Letta e Alfano in un anno e mezzo si logorerà pure lui e avremo il problema, ancora una volta, di trovare un leader al centrosinistra". Lo ha detto Pippo Civati, candidato alla segreteria del Pd, ai giornalisti che gli chiedevano di commentare l'ipotesi di appoggio di Matteo Renzi, in caso di sua vittoria, all'attuale governo. "Se invece non sarà così ci sarà anche la nostra collaborazione", ha aggiunto, parlando a Firenze.

18:19 Superata l'affluenza del 2009 a Milano e Provincia

Alle 17 a Milano e Provincia è già stato superato il dato finale dell'affluenza delle primarie del 2009, le ultime convocate dal Pd per l'elezione del segretario. Sono infatti 65.000 i votanti, secondo il dato fornito dal responsabile organizzativo metropolitano Paolo Razzano, che hanno già espresso la loro preferenza mentre il dato finale del 2009 si fermò a 64.000.

18:10 Pd: "Alle 17 un milione 950 mila"

Alle 17 hanno votato alle primarie 1 milione 950mila persone. E' il dato ufficiale reso noto dal Pd.

18:05 Civati: "Sarà importante analizzare le percentuali"

18:04 Renzi: "La sfida è per chi arriva primo"

16:55 Civati: io e Renzi come D'Alema-Veltroni? Mi ritiro

''Non so, detta così è inquietante, devo pensarci un po': forse mi ritiro...''. Lo ha detto Pippo Civati, candidato alla segreteria del Pd, rispondendo scherzosamente a chi gli chiedeva se un dualismo Renzi-Civati potesse essere la nuova versione del dualismo D'Alema-Veltroni dei vecchi Ds. ''Veltroni e D'Alema in realtà erano molto più simili tra loro di quanto lo siamo io e Renzi'', ha affermato Civati, appena arrivato a Firenze.

15:21 Prodi: "Vincitori e vinti facciano squadra"

"Le primarie sono il momento dello scontro democratico, quello che io raccomando è che sia il vincitore sia quelli che perderanno abbiano l'obiettivo di fare una squadra, diretta da chi ha vinto, ma con gli equilibri e le mediazioni che rendono forte un partito politico". E' l'appello ai candidati alla corsa per la segreteria di Romano Prodi.