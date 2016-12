12:02 - Un pasticcio in piena regola. La senatrice del Movimento Cinque Stelle, che in un post di Facebook storpia il nome del dittatore cileno da Augusto Pinochet a Pino Chet, da il via alla fantasia degli italiani su internet. Nulla attira di più che prendere in fallo chi siede al governo. Vediamo allora i post più simpatici e carini presi da Twitter...