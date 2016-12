Piemonte, botte in consiglio Regionale

19:46 - Tensione in consiglio regionale del Piemonte. Nel dibattito successivo alle comunicazioni del governatore Roberto Cota, i capigruppo di FdI e Pd, Franco Botta (FdI) e Aldo Reschigna, sono caduti a terra dopo essere stati divisi dal vicepresidente dell'Assemblea regionale Roberto Placido e dal personale del Consiglio. Sono poi volati insulti e accuse reciproche, terminate dopo l'intervento deciso del presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, che per alcuni minuti ha sospeso la seduta. L'ex presidente Mercedes Bresso, che stava parlando in Aula, a quel punto ha rinunciato all'intervento. "Non parlerò più - ha detto - aspetto solo che questo Consiglio vada a casa".