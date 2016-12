19:20 - L'ufficio di presidenza del Pdl, che secondo indiscrezioni si sarebbe dovuto tenere questa sera, non avrà luogo. Non sarà quindi modificato il documento approvato nella precedente riunione da proporre al Consiglio nazionale. La decisione è stata presa dopo un giro di contatti tenuti dal leader del partito, Silvio Berlusconi. In caso di convocazione, le assenze di peso per ragioni politiche sarebbero state numerose.