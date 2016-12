Pdl, Schifani: "Nessuna maschera"

12:20 - "Sono sereno con me stesso. Non ho nessuna maschera da buttare". E' questa la replica del presidente dei senatori Pdl, Renato Schifani, al titolo di un articolo del "Giornale" su di lui. L'articolo in questione è quello, in relazione allo scioglimento del Popolo della libertà, titolato " E alla fine Schifani gettò la maschera". Il commento del senatore è arrivato durante un dibattito al congresso dell'Associazione nazionale magistrati.