20:03 - "Lavoreremo fino alla fine con Silvio Berlusconi per stare insieme". Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Parlando del Consiglio nazionale del Pdl, previsto per sabato, Lupi ha commentato: "Non lo si può trasformare in un far west". "Chiediamo a Berlusconi - ha aggiunto - di trovare la sintesi fino all'ultimo".