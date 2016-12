16:03 - Nel caso in cui Silvio Berlusconi non abbandoni il progetto di far saltare il governo delle larghe intese di Enrico Letta, almeno 20 senatori del Pdl potrebbero lasciare il partito. Lo riferisce una fonte del Pdl, sottolineando che se il leader di centrodestra "non decide di fare un passo indietro, da qui a mercoledì - giorno del voto di fiducia - si potrebbe costruire un nuovo soggetto diversamente moderato".