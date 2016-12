Pd, Renzi: "Se vinco niente vice"

16:51 - In caso di vittoria alle primarie del Pd, Matteo Renzi non nominerà un vicesegretario. "Non servono incarichi di consolazione. Altrimenti è sempre lo stesso giochino: si dà un ruolo per tenere buono uno o un altro" ha detto il sindaco di Firenze, che ha poi allontanato lo spettro di una scissione in caso di successo: "Quando ho perso non sono scappato e non credo avverrà se vinco io. In un partito democratico si discute, non si scappa".