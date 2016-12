12:26 - Riforme, lavoro ed Europa: sono queste le tre condizioni che Matteo Renzi, sindaco di Firenze e candidato alla segreteria del Pd, pone al presidente del Consiglio, Enrico Letta. Spiegando che se il governo non realizzerà questi obiettivi, il partito "separerà il suo destino dalla maggioranza". Alfano, da parte sua, si deve adeguare: "lui ha 30 deputati, noi 300. Se non è d'accordo sappia che poi si va a votare".

E, prosegue Renzi, parlando in un'intervista a Repubblica, "Io non ho paura delle elezioni, Alfano sì. Perché sa che Berlusconi lo asfalta".



All'ex rottamatore viene quindi domandato se è sicuro che tutti e 300 i parlamentari Pd lo seguiranno su questa strada: "Le cose da fare - risponde lui - le decideranno gli italiani che parteciperanno alle primarie. Difficilmente qualcuno si tirerà indietro. Ma se c'è chi punta a spaccare il gruppo, sappia che la conseguenza saranno le elezioni anticipate".



"Aspettare l'8 dicembre per la verifica di governo - conclude Renzi - non è stata una concessione. Chi vince impone la linea. Saremo leali ma conseguenti. Offro una disponibilità vera, un patto di un anno. E quindi proporremo tre punti che noi consideriamo ineludibili".