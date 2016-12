Pd, Renzi: "Chiunque vinca, l'agenda del governo cambia dopo le primarie"

22:03 - "Dal 9 dicembre cambia l'agenda del governo chiunque vinca le primarie, spero di vincerle io". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Poi, sul caso Cancellieri, Renzi ha confidato: "Letta mi ha chiamato, mi ha detto 'voglio dirti il motivo per cui vado a porre la fiducia sulla fiducia alla Cancellieri in assemblea'. E' una scelta che Letta ha fatto, ma per me ha sbagliato, è un errore".

"La dignità del Pd sta nel saper dare ai cittadini un elenco di questioni concrete da attuare. E sono cose che riguardano i cittadini e non gli equilibri politici. Se così fosse allora siamo credibili, altrimenti saremmo dei buffoni", ha aggiunto, sottolineando che questa credibilità "ce la giochiamo l'anno prossimo" facendo le cose in agenda.



Cancellieri, Civati: "Io ho perso" - Sul caso Cancellieri c'è "una linea Letta-Cuperlo che ha tagliato fuori la mia, ed è finita che io ho perso". Lo ha detto Pippo Civati per il quale Cuperlo "ha imposto una linea". "Nella discussione di ieri - ha detto ancora Civati - Letta ha fatto sia il premier che il segretario. E' stata una pagina brutta per tutti, per il Pd sicuramente".