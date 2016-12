Pd, Renzi a Letta: "Pazienza è finita" "Governo faccia ciò che chiediamo"

20:01 - "Il Partito democratico porterà il governo a ottenere risultati per le riforme istituzionali e la legge elettorale perché "ha la maggioranza assoluta della maggioranza delle larghe intese: se non si fa quello che chiediamo noi...finish". Lo ha detto Matteo Renzi a Prato, aprendo la nuova campagna per le primarie del Pd. "In questi mesi hanno detto 'fai il bravo su Cancellieri e Imu'. La pazienza però è finita, ora usino le nostre idee", ha aggiunto.

"Anche i Simpson dicono che il nostro governo è corrotto" - E' "drammatico" che in una puntata dei Simpson si dica che "questa scuola è più corrotta del Parlamento italiano". Così Matteo Renzi che ha mostrato lo spezzone di una delle puntate del noto cartone-animato nel corso di un'iniziativa a Prato. "Pensare che in tutto il mondo, nei Simpson, in una delle rappresentazioni mediatiche più forti a livello mondiale" si dia questa immagine dell'Italia, per Renzi è inaccettabile. "Cosa facciamo? Si va anche noi al Vaffa day, al giorno dell'indignazione o si cambia", ha ribadito.



"Subito legge elettorale, basta prese in giro" - "Ci sono poche cose chiare da fare subito. La prima è la legge elettorale. La regola deve essere che chi arriva prima vince davvero e governa per 5 anni. La legge più semplice del mondo esiste già, è quella dei sindaci", ha poi affermato. Se il rottamatore vincerà "il Pd dice con forza al governo che sulle riforme elettorali e istituzionali si smette di prendere in giro i cittadini e in tempo limitato si portano i risultati a casa".



"Non abbandoniamo chi vota Civati o Cuperlo" - "Quelli che votano Cuperlo e Civati possono restare, non li abbandoniamo: li teniamo con noi", ha anche affermato il sindaco di Firenze in corsa per la segreteria del Pd.