Pd, Matteo Renzi oggi a Roma

00:10 - Matteo Renzi sarà a Roma nelle prossime ore e, tra gli altri impegni, potrebbe incontrare il premier Enrico Letta, in partenza per il Sudafrica dove guiderà la delegazione italiana che renderà l'ultimo saluto a Nelson Mandela. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati su questa prima presa di contatto che, in ambienti della maggioranza, viene comunque data per certa prima del dibattito parlamentare di mercoledì sulla fiducia.