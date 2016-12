Pd, Matteo Renzi è il nuovo segretario "Basta inciuci, ora si cambia davvero"

Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, è il nuovo segretario del Pd. I risultati delle primarie parlano di un trionfo: quando i dati non sono ancora definitivi, Renzi si attesta al 68%. Cuperlo sfiora il 18%, Civati fermo al 14%. Epifani: "Si tratta di una vittoria molto forte, segno inequivoco di un grande mandato democratico". Letta: "Lavoreremo insieme con spirito di squadra per il bene del Paese".

01:21 Berlusconi si complimenta con Renzi

Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha chiamato il neosegretario del Pd, Matteo Renzi, per complimentarsi dopo la vittoria alle primarie. Lo riferiscono alcuni presenti alla cena a cui Berlusconi ha partecipato domenica sera dopo la kermesse dei club "Forza Silvio".

00:07 Renzi: "E' il momento di scrivere la nostra storia"

"Adesso tocca a noi. Gli italiani ci hanno chiesto di far correre il Paese. Ci hanno chiesto di cambiare il gruppo dirigente della sinistra italiana. E' arrivato il momento di scrivere la nostra storia. Grazie a tutti voi". Così il neosegretario del Pd, Matteo Renzi, sulla sua pagina Facebook.

23:57 Renzi lunedì a Roma, forse incontro con Letta

Matteo Renzi sarà a Roma nelle prossime ore e, tra gli altri impegni, potrebbe anche avere un incontro con il premier Enrico Letta, in partenza per il Sudafrica dove guiderà la delegazione italiana che renderà l'ultimo saluto a Nelson Mandela. Nessuna conferma ufficiale al momento dai diretti interessati su questa prima presa di contatto che, in ambienti della maggioranza, viene comunque dato per scontato prima del dibattito parlamentare di mercoledì sulla fiducia.

23:43 Cuperlo: "Chiarezza sia reciproca"

Gianni Cuperlo commenta l'esito delle primarie del Pd e si rivolge direttamente al neosegretario del partito, Matteo Renzi. "L'unità del Pd - ha detto - è un valore profondo, ma si basa sulla chiarezza reciproca, sulla trasparenza delle scelte e sulla forza del pensiero". "La sinistra ha una storia interamente nuova da scrivere per tante ragioni e dobbiamo ripartire da qui dopo questa giornata così preziosa".

23:40 Renzi: "Non è la fine della sinistra"

23:10 Renzi: "Tocca a noi, ora si cambia davvero"

"Tocca a noi, ad una nuova generazione. E questa volta il cambiamento sarà vero", ha detto Renzi definendosi il "capitano" della squadra che da domani guiderà il Pd.

22:58 Renzi: "Cambieremo la legge elettorale"

"Il Pd metterà tutto il proprio impegno per una legge elettorale che garantisca il bipolarismo, che tagli i costi della politica". Così il neosegretario del Pd, Matteo Renzi. "Abbiamo avuto questi voti per scardinare un sistema. Non può bastare essere iscritto al club degli amici per amici per avere un ruolo, non sostituiremo un gruppo dirigente con un altro. Non c'è amicizia più grande di chi dice le cose in faccia".

22:57 Renzi: "Finisce un gruppo dirigente della sinistra"

"Non è la fine della sinistra, è la fine di un gruppo dirigente della sinistra". Lo ha detto Matteo Renzi sottolineando come "stiamo cambiando i giocatori, noi non stiamo andando dall'altra parte del campo". "Basta con le correnti - ha poi aggiunto - e cominciamo da quella renziana che da stasera è ufficialmente sciolta".

22:49 Renzi: "Teorici dell'inciucio non possono brindare"

Dopo la sentenza della Consulta "qualche politico di lungo corso neocentrista ha brindato. Ma stasera, con il risultato delle primarie, quella bottiglia gliela abbiamo mandata di traverso". Lo ha detto Matteo Renzi, neosegretario del Pd, ribadendo che, "il bipolarismo è salvo".

22:48 Civati: "Buon lavoro al segretario Renzi"

22:47 Renzi: "Con Cuperlo voglia di discutere"

"Grazie a Gianni Cuperlo a cui vorrei che dedicassimo non soltanto un applauso: se c'è una persona dentro il Pd con cui ho voglia di discutere e dialogare, con cui non essere sempre d'accordo, quella è Gianni Cuperlo, e lo ringrazio per i toni e la civiltà della battaglia che ha combattuto". Così Matteo Renzi.

22:39 Renzi: "Gli italiani hanno risposto al V-day"

Oggi qualche milione di italiani "vincendo lo stesso disgusto" è andato ai seggi "per il giorno della proposta e per dire cosa vogliamo fare per l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi sottolineando che questa è la risposta al Vaffaday, "la risposta di chi non vuole insultare e non fa liste di proscrizione".

Matteo Renzi, nel suo primo discorso da segretario del Pd, ringrazia tutti, i suoi sfidanti, la sua famiglia e lo staff che lo ha accompagnato: "Partendo da zero - ha detto - abbiamo raggiunto risultati straordinari". "Grazie - ha poi aggiunto - soprattutto ai cittadini, oggi hanno dato vita a un risultato a dire poco commovente, gli italiani hanno avuto il coraggio di fidarsi".

22:22 Cuperlo fa gli auguri a Renzi

22:19 Civati: "Con questo gruppo dirigente possiamo vincere"

"Con questo gruppo dirigente possiamo vincere le elezioni e possiamo soprattutto farle, le elezioni". Così Pippo Civati nel commentare il risultato delle primarie. "Buon lavoro al segretario Renzi. Questo è il vero momento di fondazione del Partito democratico", afferma Civati.