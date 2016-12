Pd, Letta: "La sfiducia al ministro Cancellieri è una sfiducia al governo"

22:14 - "La sfiducia al ministro Cancellieri sarebbe una sfiducia al governo". Lo ha detto il premier Enrico Letta nell'assemblea del gruppo Pd alla Camera riunito sul caso Ligresti. "Questo - ha aggiunto il presidente del Consiglio - è un passaggio politico a tutto tondo. Mi appello al senso di responsabilità collettivo. La nostra unità è l'unico punto di tenuta del sistema politico".

La mozione di sfiducia al ministro Cancellieri, ha detto ancora Letta, "è frutto di una campagna aggressiva molto forte e slegata dal merito. Vi chiedo di considerarla per quello che è: un attacco politico al governo. E la risposta deve essere un atto politico: un rifiuto".



Cuperlo: "Accogliere appello di Letta" - "Il ministro ha dichiarato di non aver violato alcuna norma. Ma la mia opinione è che per motivi di opportunità dovrebbe dimettersi prima del voto. Ma se il premier ci chiede un atto di responsabilità politica, dobbiamo essere tutti responsabili". Così Gianni Cuperlo prendendo la parola all'assemblea del Pd dopo l'intervento del premier Letta.



Gentiloni: "Ne prendo atto con rammarico" - "Quando il premier viene qui e ci dice che c'è un voto politico sul governo, io ne prendo atto, ma lo faccio con un certo rammarico perché non c'è il merito della discussione". Lo ha detto il deputato renziano, Paolo Gentiloni, sull'intervento del premier.



Civati: "Non mi ritrovo, ma ne prendo atto" - "Non mi ritrovo nelle riflessioni che si fanno qui ma ne prendo atto con la responsabilità che ci viene chiesta. La mozione M5S non si può ovviamente votare e prendo atto dell'opinione della maggioranza". Così Pippo Civati intervenendo all'assemblea Pd sul caso Cancellieri.



Speranza: "Uniti nel respingere l'attacco" - "La valutazione del premier ci vede uniti nel respingere l'attacco politico". Così il capogruppo Pd alla Camera, Roberto Speranza, chiude l'assemblea del gruppo sul caso Cancellieri.