10:38 - Tra i primi cittadini in fila per votare alle primarie per l'elezione del nuovo segretario del Pd, il presidente del Consiglio Enrico Letta. ha poi commentato su Twitter. "Ho già trovato coda. Buon segno!", sottolineando la partecipazione al voto, in questa domenica mattina. Dopo aver deposto la sua scheda nell'urna, Letta ha salutato i militanti impegnati nella gestione del seggio elettorale ed è andato a Messa.