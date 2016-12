Pd, Cuperlo: fermare il tesseramento

12:17 - "Faccio appello agli altri candidati, a Epifani, alla commissione di garanzia: cambiamo le regole in corsa. Fermiamo il tesseramento prima possibile, entro pochi giorni". Lo afferma il candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo. "Non è un modo per comprimere la partecipazione perché le primarie saranno aperte, ma per dire stop alla degenerazione", aggiunge. "Non mi sento in imbarazzo, ma angosciato" dalle denunce di irregolarità nel tesseramento.

La richiesta di Cuperlo dello stop al tesseramento, provoca l'ira dei renziani. In mezzo a due fuochi, il presidente dei garanti, Luigi Berlinguer,assicura su una "vigilanza rigorosa" anche se per ora la situazione non ha superato la soglia di guardia.



A Frosinone, a Cosenza come in Puglia i congressi provinciali stanno avvenendo tra veleni e accuse reciproche. Il segretario regionale pugliese, Sergio Blasi, descrive, in una lettera a garanti e candidati, descrive una situazione surreale con "dibattiti congressuali tenuti di fronte a pochi iscritti, seguiti da votazioni a cui partecipano file di decine e decine di tesserandi in gran parte sconosciuti alla militanza e tutto sotto la regia di locali mercenari della politica". E si appella alla commissione nazionale chiedendo che "si fermi lo scempio prima che sia troppo tardi".



A Cosenza, l'ex deputato Franco Laratta, candidato renziano alla segreteria provinciale, ha deciso di ritirarsi perché "non ci sono più le condizioni minime indispensabili per celebrare in provincia di Cosenza un congresso all'insegna della trasparenza, dell'equilibrio e nel rispetto delle regole congressuali".



I renziani non ci stanno ad essere accusati implicitamente di essere i responsabili del tesseramento gonfiato. "Cuperlo chiede l'azzeramento del tesseramento? - si chiede il fedelissimo del sindaco, David Ermini - Cioè fatemi capire: Cuperlo candida Crisafulli, lo fa eleggere e poi finge di scandalizzarsi? Prima fanno casino poi si scoprono 'verginelle'".



In una guerra che rischia di infuocarsi, prova a calmare gli animi Luigi Berliguer. La commissione sta verificando i casi segnalati e "la risposta sarà rigorosa e severa perché un fenomeno di questa natura è totalmente incompatibile con l'adesione al partito". Tuttavia finora "il quadro che emerge da questa fase congressuale dimostra un'ampia partecipazione al voto e con essa un protagonismo democratico diffuso".