Pd, Cuperlo: brogli a Salerno, annullare il voto

01:02 - "Abbiamo le prove di brogli avvenuti nei congressi di circolo che si sono svolti a Salerno". Lo afferma Mario Tullo, rappresentante di Gianni Cuperlo nella commissione nazionale per il congresso del Pd. "Chiediamo formalmente l'annullamento della convenzione provinciale di Salerno", ha aggiunto.

Successo di Cuperlo al 54% nei circoli a Roma, Renzi al 33% - E' Gianni Cuperlo il più votato dai circoli del Pd di Roma nell'elezione per la segreteria nazionale del partito. Quando mancano ancora 3 circoli, sui 153 della Capitale, il deputato si attesta al 54,04% delle preferenze, quasi venti punti percentuali in piu' del suo diretto concorrente, Matteo Renzi, che si ferma al 33,18%. Terza piazza per Pippo Civati con il 10,02%, seguito da Gianni Pittella al 2,76%. L'affluenza alle urne è stata pari a circa il 70%.



Renzi vince in Lombardia, Cuperlo primo a Milano - Matteo Renzi è il candidato alla segreteria del Pd più votato nei circoli della Lombardia, anche se a Milano al primo posto si piazza Gianni Cuperlo, che vince anche a Cremona. Secondo i primi dati, a livello regionale su 36mila iscritti ha votato il 60%. Al sindaco di Firenze è andato il 45% delle preferenze, a Cuperlo il 39% mentre Pippo Civati si è fermato al 15,5 e Gianni Pittella non è andato oltre lo 0,5%. A Milano invece Cuperlo è primo con il 44% dei voti contro il 41% di Renzi.