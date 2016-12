Passera: pronta squadra per Paese

19:01 - L'ex ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, ha pronta la squadra per la sua discesa in politica, anche se non c'è ancora un annuncio ufficiale, ed è al lavoro "per un progetto per il Paese". A Tgcom24 ha infatti affermato: "C'è da lavorare per un progetto per il Paese e come lo farà Marini anch'io mi sento molto impegnato a mettere assieme un'idea, un progetto di Paese". Poi alla domanda se ci sia una squadra pronta, ha risposto: "Assolutamente sì".