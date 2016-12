20:34 - "La candidatura italiana alle Olimpiadi del 2024 non solo è una ipotesi ma è anche qualcosa che si può realizzare in termini concreti". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, nell'incontrare i vertici del Cio a Palazzo Chigi. La riunione sarebbe stata "costruttiva" e si sarebbe ragionato in modo concreto e pragmatico - si sottolinea in ambienti di palazzo Chigi - su modalità e contenuti per la candidatura italiana.