Nuovo scontro nel Pd, D'Alema contro Renzi: "Non faccia il giamburrasca"

18:56 - Nervi tesi in casa Pd. Massimo D'Alema, a meno di tre settimane dalle Primarie del partito, attacca duramente Matteo Renzi. "Alla fine - ha detto - potrà prevalere, ma grazie all'acquisizione all'ultimo minuto di De Luca, al sostegno di Bassolino, Veltroni, Franceschini. E' inutile che faccia il giamburrasca: lui è l'uomo dell'establishment, e vedremo i prezzi che dovrà pagare a questo establishment".

"Il vero cavallo di battaglia di Renzi, che di idee nuove ne ha proposte pochissime, è continuare ad attaccare me", ha detto D'Alema parlando ad Agorà. "Vorrei ricordargli che noi le elezioni le abbiamo vinte due volte nel corso di questi anni e abbiamo portato la sinistra italiana per la prima volta nella sua storia al governo del Paese. Renzi è ignorante da questo punto di vista, mente. E' spiritoso, brillante, ma è superficiale e questo non depone molto a favore di chi dovrebbe diventare il leader del più grande partito italiano".



"Io non lo sottovaluto e so quanto è forte, ha un ampio sostegno da Briatore a De Benedetti, però lui non sottovaluti gli altri: in quasi tutte le grandi aree urbane ha prevalso Cuperlo, che raccoglie un voto giovanile e un voto maturo di chi pensa che non possiamo diventare un partito che assomigli alla peggiore Democrazia cristiana", ha ribadito. "C'è comunque - ha concluso - un testa a testa: Renzi non raggiunge il voto della maggioranza assoluta degli iscritti. Forse avrà il 43-44%, ma Cuperlo avrà il 42%. Questa battaglia congressuale resta aperta e noi combatteremo fino all'ultimo voto".



Civati contro D'Alema: "Cerca l'accordo con Renzi" - "Penso che in realtà D'Alema non veda l'ora di fare l'accordo con Renzi, è tutta una manfrina". Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd, Giuseppe Civati. "L'affossamento del Pd - ha aggiunto a Trieste - storicamente non è colpa di Renzi, ovviamente, e non è detto che Renzi faccia male. Il punto è capire davvero le posizioni: un dalemiano doc come Latorre sostiene Renzi... Seguite questi indizi".